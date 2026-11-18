Россияне снова атаковали объекты «Нафтогаза», фото: NaftogazUA

https://racurs.ua/n217502-rossiyane-udarili-po-obektam-neftegaza-na-poltavschine-i-dnepropetrovschine.html

Ракурс

Російські загарбники завдали ударів по об'єктах «Групи Нафтогаз» у Дніпропетровській і Полтавській областях.

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу, що ускладнюється ризиками повторних ударів.

Виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко зазначив, що інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі компанії зростає: