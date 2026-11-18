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Россияне снова атаковали объекты «Нафтогаза», фото: NaftogazUA
Россияне ударили по объектам «Нефтегаза» на Полтавщине и Днепропетровщинеhttps://racurs.ua/n217502-rossiyane-udarili-po-obektam-neftegaza-na-poltavschine-i-dnepropetrovschine.htmlРакурс
Російські загарбники завдали ударів по об'єктах «Групи Нафтогаз» у Дніпропетровській і Полтавській областях.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
Наразі фахівці оцінюють наслідки обстрілу, що ускладнюється ризиками повторних ударів.
Виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко зазначив, що інтенсивність ворожих атак по критичній інфраструктурі компанії зростає:
Практично щодня ворог б'є по об'єктах видобутку та розподілу газу, від яких залежить тепло в домівках українців цієї зими. Наразі ми оцінюємо масштаби руйнувань. Але найважливіше, що працівники підприємств залишились неушкодженими.