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Последствия российского удара по Одессе 18 ноября, фото: ГСЧС
Россияне снова ударили по Одессе — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217496-rossiyane-snova-udarili-po-odesse-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, знову атакували середмістя Одеси.
Одна людина загинула, ще двох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також внаслідок російського удару пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. На місці влучання загорянь не виникло.
Таким чином це вже третя від ранку сьогоднішнього дня атака росіян на середмістя Одеси. Загалом загинули вже четверо людей.
Сьогодні росія знову била по історичному центру Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Під ударом опинилися звичайні цивільні обʼєкти — житлові будинки, магазини, кафе та вулиці, якими люди просто йшли у своїх справах, — наголосив у своєму Telegram-каналі очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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