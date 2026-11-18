Последствия российского удара по Одессе 18 ноября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217496-rossiyane-snova-udarili-po-odesse-pogib-chelovek-foto-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 18 листопада, знову атакували середмістя Одеси.

Одна людина загинула, ще двох поранено. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також внаслідок російського удару пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. На місці влучання загорянь не виникло.

Таким чином це вже третя від ранку сьогоднішнього дня атака росіян на середмістя Одеси. Загалом загинули вже четверо людей.