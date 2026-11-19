День траура объявили на Одесщине, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n217513-v-odesse-obyavili-den-traura-po-pogibshim-18-noyabrya.html

Ракурс

В Одессе сегодня, 19 ноября, объявлен День траура по погибшим в результате российских атак на город, совершенных вчера, 18 ноября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сегодня в Одессе объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки 18 ноября на город, — отметил он. — Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких.

Вчера россияне нанесли четыре удара по Одессе — погибли четыре человека, еще 13 пострадали. Также повреждены дома и учебное заведение.