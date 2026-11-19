День жалоби оголосили на Одещині, фото: Одеська ОВА

https://racurs.ua/ua/n217513-v-odesi-ogolosyly-den-jaloby-za-zagyblymy-18-lystopada.html

Ракурс

В Одесі сьогодні, 19 листопада, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, здійснених вчора, 18 листопада.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 18 листопада на місто, — зазначив він. — Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив близьких.

Вчора росіяни завдали чотирьох ударів по Одесі — загинули четверо людей, ще 13 постраждали. Також пошкоджені будинки та навчальний заклад.