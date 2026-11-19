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День жалоби оголосили на Одещині, фото: Одеська ОВА
В Одесі оголосили День жалоби за загиблими 18 листопадаhttps://racurs.ua/ua/n217513-v-odesi-ogolosyly-den-jaloby-za-zagyblymy-18-lystopada.htmlРакурс
В Одесі сьогодні, 19 листопада, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, здійснених вчора, 18 листопада.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Сьогодні в Одесі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 18 листопада на місто, — зазначив він. — Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив близьких.
Вчора росіяни завдали чотирьох ударів по Одесі — загинули четверо людей, ще 13 постраждали. Також пошкоджені будинки та навчальний заклад.