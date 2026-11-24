Наслідки російських обстрілів Одещини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217618-rosiyany-atakuvaly-odeschynu-dvoie-zagyblyh-foto-video.html

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На Одещині через атаки російських загарбників загинули люди, зокрема дитина.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російських атак:

сталося загоряння складського приміщення. Попри постійну загрозу та повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували переривати роботу, вогнеборці приборкали вогонь;

в Одеському районі через влучання пошкоджено виробничу будівлю та три легкові автомобілі, виникла пожежа, яку надзвичайники оперативно ліквідували. На місці загинув чоловік 1985 року народження, ще одна людина зазнала поранень;

у місті Подільськ зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено гараж і два легковики. Атака росіян забрала життя підлітка 2009 року народження.