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Последствия российских обстрелов Одесской области, фото: ГСЧС
Россияне атаковали Одесщину — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217618-rossiyane-atakovali-odesschinu-dvoe-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
На Одещині через атаки російських загарбників загинули люди, зокрема дитина.
Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок російських атак:
- сталося загоряння складського приміщення. Попри постійну загрозу та повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували переривати роботу, вогнеборці приборкали вогонь;
- в Одеському районі через влучання пошкоджено виробничу будівлю та три легкові автомобілі, виникла пожежа, яку надзвичайники оперативно ліквідували. На місці загинув чоловік 1985 року народження, ще одна людина зазнала поранень;
- у місті Подільськ зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено гараж і два легковики. Атака росіян забрала життя підлітка 2009 року народження.
Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожих ударів залучалися понад 60 рятувальників, — додали у відомстві.