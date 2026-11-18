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Последствия российского удара по подстанции в Одессе, фото: ДТЭК
Что осталось от подстанции — ДТЭК показал последствия российского удара (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217503-chto-ostalos-ot-podstancii-dtek-pokazal-posledstviya-rossiyskogo-udara-video.htmlРакурс
Відео, котре показує наслідки російського удару по підстанції в Одесі, опублікувала прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що енергетики вже розбирають завали й перевіряють, яке обладнання ще можна врятувати. Проте роботи дуже багато.
Водночас російські загарбники знову атакували обʼєкти енергетики на півдні Одещини.
Про це сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає, — розповів він.
Наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням.