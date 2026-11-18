Последствия российского удара по подстанции в Одессе, фото: ДТЭК

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Відео, котре показує наслідки російського удару по підстанції в Одесі, опублікувала прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що енергетики вже розбирають завали й перевіряють, яке обладнання ще можна врятувати. Проте роботи дуже багато.

Водночас російські загарбники знову атакували обʼєкти енергетики на півдні Одещини.

Про це сьогодні, 18 листопада, у своєму Telegam-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області. Постраждалих, на щастя, немає, — розповів він.

Наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням.