Россияне продолжают атаковать энергоинфраструктуру Украины, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n217630-rossiyane-udarili-po-obektu-naftogaza-v-poltavskoy-oblasti-i-po-tes-dtek.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, вдарили безпілотником по об'єкту газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» на Полтавщині.

Внаслідок удару виникла пожежа. Роботу об'єкта наразі зупинено. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

росія робить все можливе, щоб залишити українців без тепла взимку. Наслідки цього удару будуть оцінені щойно дозволить безпекова ситуація, — зазначив виконувач обов’язків голови правління «Групи Нафтогаз» Сергій Федоренко.

Також росіяни здійснили масовану атаку на одну з ТЕС ДТЕК. Суттєво пошкоджено обладнання, станція припинила генерацію електроенергії, повідомляє прес-служба ДТЕК.