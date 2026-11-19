Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217512-rakety-i-98-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-19-noyabrya-vozdushnye-sily.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 листопада (з 18.00 18 листопада), атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс» з території тимчасово окупованого Криму, а також 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія»

Запуски дронів здійснювалися з напрямків російських Орла, Курська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

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