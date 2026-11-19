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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, инфографика: Воздушные силы
Ракеты и 98 БпЛА атаковали Украину в ночь на 19 ноября — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n217512-rakety-i-98-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-19-noyabrya-vozdushnye-sily.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 листопада (з 18.00 18 листопада), атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс» з території тимчасово окупованого Криму, а також 98 ударними БпЛА типу Shahed (61 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія»
Запуски дронів здійснювалися з напрямків російських Орла, Курська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (48 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях;
- декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
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