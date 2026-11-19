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Россияне за сутки потеряли почти 2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 970 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217511-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-970-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 630 тис. 980 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 970 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 484 танки;
- 25 тис. 828 бойових броньованих машин;
- 52 тис. 557 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 284 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 764 одиниці засобів ППО;
- 452 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 194 наземні робототехнічні комплекси;
- 613 тис. 608 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 196 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 177 тис. 167 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 916 одиниць спеціальної техніки.
Протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень.
Учора противник завдав 71 авіаудар, скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4 тис. 582 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 27 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 29 — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога зазнали такі, зокрема, населені пункти:
- Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Кучерівка, Яструбщина, Атинське, Безсалівка, Лужки, Тополя, Рижівка, Сімейчине, Дорошівка, Вільна Слобода Сумської області;
- Хрінівка, Єліне, Гаті Чернігівської області.
Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.