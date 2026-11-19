Россияне за сутки потеряли почти 2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217511-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-970-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 630 тис. 980 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 970 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 484 танки;

25 тис. 828 бойових броньованих машин;

52 тис. 557 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 284 одиниці РСЗВ;

1 тис. 764 одиниці засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 194 наземні робототехнічні комплекси;

613 тис. 608 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 196 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

177 тис. 167 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 916 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 71 авіаудар, скинув 239 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4 тис. 582 дрони-камікадзе та здійснили 2 тис. 27 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з них 29 — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали такі, зокрема, населені пункти:

Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Нескучне, Кучерівка, Яструбщина, Атинське, Безсалівка, Лужки, Тополя, Рижівка, Сімейчине, Дорошівка, Вільна Слобода Сумської області;

Хрінівка, Єліне, Гаті Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Вільна Слобода.