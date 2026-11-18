Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n217506-v-kahovskom-lesu-unichtojili-okupantov-kotorye-shli-zahvatyvat-zaporoje-video.html

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У Каховському лісі, який виник на дні колишнього Каховського водосховища після підриву Каховської ГЕС у 2023 році, бійці ГУР знищили російських загарбників, які йшли захоплювати Запоріжжя.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Спецпризначенці батальйону «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України проводили розвідку місцевості та виявили в гущавині Каховського лісу ворожу схованку. Окупанти використовували цей маршрут для інфільтрації в населені пункти поблизу Запоріжжя, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що у схованці залишилися речі загарбників, однак самих загарбників поблизу не було. Тож воєнні розвідники вирішили не поспішати — облаштували засідку й залишилися чекати на непроханих гостей.