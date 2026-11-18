Силы обороны ликвидировали важные цели в РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217501-porajeny-ilskiy-i-afipskiy-npz-na-kubani-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 17 листопада, та в ніч на сьогодні, 18 листопада вразили важливі цілі у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що з повітря були атакувані Ільський та Афіпський НПЗ — двох ключових постачальників пального на півдні РФ:

в районі Ільського НПЗ зафіксовано вибухи та задимлення. Уражено резервуари. Ільський НПЗ здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб армії агресора;

на Афіпському НПЗ уражено установку переробки нафти. Річні потужності цього заводу становлять 6,25 млн тонн нафти — понад 2% усієї нафтопереробки Росії.