Матеріал для відновлення людських кісток з устричних мушель створили вчені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217533-mushli-ustryc-peretvoryly-v-material-dlya-vidnovlennya-ludskyh-kistok.html

Ракурс

Відходи перлинних ферм можуть стати матеріалом для відновлення людських кісток.

Наразі для заповнення пошкоджень у кістках медики беруть тканину з іншої частини тіла пацієнта, що додає болю та подовжує операцію. А штучні аналоги не завжди добре приживаються до організму. Однак вчені з Університету Західної Австралії знайшли новий засіб, що допоможе відновлювати людські кістки. Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники взяли мушлі перлових устриць із узбережжя регіону, подрібнили їх у порошок, а потім змішали з сіллю фосфату кальцію та водою. Всього за добу хімічна реакція перетворила карбонат кальцію перламутру на фосфат кальцію, з якого складаються людські кістки.

За словами регенеративного біолога Мінхао Чжена, їм вдалося знайшли спосіб прискорити процес біомінералізації, який у природі тривав мільйони років. Австралійці ж зуміли завершити його за 24 години.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) вже дозволило продавати в Сполучені Штати засіб PearlBone Putty 1600, який створений із перламутру устричних мушель. Цей матеріал став першим у світі замінником кісткового трансплантата такого походження.

Вимоги FDA передбачають, що засіб не може слугувати головною опорою для зламаної кістки. Тому цей матеріал використовуватимуть для заповнення порожнин після травм чи операцій разом із пластинами або гвинтами. Перевага австралійської розробки в тому, що її структура заохочує власні кісткові клітини пацієнта проростати всередину. З часом людська кістка повністю замінює цей матеріал.

Автори розробки стверджують, що їхня технологія екологічна, бо переробляє побічні продукти видобутку перлів. Однак в американських лікарнях цей матеріал з’явиться не одразу.

Нагадаємо, британські вчені створили біоматеріал Vivomer, який аналогічний побутовому пластику. Його виготовили з рослинної сировини другого покоління, отриманої з побічних продуктів сільського господарства та промисловості.

Джерело: Science Alert