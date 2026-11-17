Британські вчені створили екологічну альтернативу пластику. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217478-ekologichnu-alternatyvu-plastyku-stvoryly-brytanski-doslidnyky.html

Ракурс

Екологічну альтернативу пластику розробив лондонський стартап Shellworks.

Британці створили біоматеріал Vivomer, який аналогічний побутовому пластику. Його виготовили з рослинної сировини другого покоління, отриманої з побічних продуктів сільського господарства та промисловості. Через дію мікробної ферментації бактерії перетворюють сировину на природні полімери. Потім ці полімери вилучили й з них створили гранульований Vivomer. Про це пише New Atlas.

За словами стартаперів, їхній матеріал водонепроникний, легко миється й безпечний для зберігання продуктів. Власні властивості він зберігає упродовж трьох років.

Наразі британці розробляють Vivomer як альтернативу матеріалам для пакування харчових продуктів та косметики. У виробництві використовуються аналогічні процеси як і із звичайний пластиком, зокрема, лиття під тиском та екструзії. Однак новий матеріал не рекомендують для зберігання алкогольних напоїв з вмістом алкоголю понад 15%.

Альтернатива пластику розкладається буквально за кілька місяців, залежно від товщини, температури вологості та інших факторів навколишнього середовища. І не всі компанії можуть собі дозволити цей інноваційний матеріал, бо наразі він удвічі дорожчий за звичайний пластик.

Нагадаємо, хіміки Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили спосіб перетворювати поліетиленові пакети й пластикові пляшки на міцний промисловий клей. Науковці стверджують, що їхній клей може з'єднувати метал, скло та дерево. І він клеїть настільки міцно, що його можна використовувати у виробництві транспорту й обладнання.

Джерело: New Atlas