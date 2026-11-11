Надміцний клей із відходів пластику створили вчені з Швейцарії. Фото:

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Ракурс

Клей із відходів пластику створили вчені з Швейцарії.

Хіміки Швейцарської вищої технічної школи Цюриха (ETH Zurich) розробили спосіб перетворювати поліетиленові пакети й пластикові пляшки на міцний промисловий клей. Наковці не подрібнювали і не розплавляли пластик, здійснювали переробку з підвищенням цінності. Навчальний заклад вже запатентував свою технологію. Про це повідомляє Phys.org.

Пластикові відходи розчинили у хлорвмісному розчиннику, а розчин опромінили світлодіодами. Під дією світла розчинник виділяв дуже активні атоми хлору, так звані радикали. Вони «відірвали» атоми водню від полімерного ланцюга й перетворили окремі атоми вуглецю на активні точки. До цих точок «причепили» додані мономери. Таким чином з них «виросли» нові бічні ланцюги наче гілки, прищеплені до стовбура дерева.

Науковці стверджують, що їхній клей може з'єднувати метал, скло та дерево. І він клеїть настільки міцно, що його можна використовувати у виробництві транспорту й обладнання. А його перевагою є те, що цей модифікований пластик не втрачає міцності.

Клей — це продукт першого покоління. У майбутньому стануть можливими пластики з абсолютно новими властивостями. В принципі, до поліолефінів можна прищепити додаткові полімери з будь-якою хімічною функціональністю, — розповів професор полімерної хімії з ETH Zurich Те Лім Чхве.

Нагадаємо, австралійські вчені створили перший у світі плавучий матеріал на основі титану. Надрукована на 3D-принтері структура здатна утримуватись на воді попри те, що титан у понад чотири рази щільніший за воду.

Джерело: Phys.org