Австралійці створили перший у світі плавучий матеріал на основі титану. Фото:

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Наковці створили перший у світі плавучий матеріал на основі титану.

Розробку під назвою «плавучий метаматеріал з відкритою комірчастою ґраткою з метал-полімеру» створили вчені з університету RMIT в Австралії. Надрукована на 3D-принтері структура здатна утримуватись на воді попри те, що титан у понад чотири рази щільніший за воду. Результати дослідження опубліковали в журналі Advanced Materials, пишуть RMIT та New Atlas.

Був створений каркас з титанового сплаву з порожніми окремими балками, які були заповнені поліуретановою піною. Після випробувань з’ясувалося, що структура залишалась на плаву навіть після утворення тріщин, руйнування місць з'єднань та повного руйнування ґратів.

Під час перших тестів зразок два місяці був зануреним у прісну воду. Кожний незаповнений титановий каркас тонув внаслідок заповнення водою порожнистих каналів. Заповнені піною зразки поводились так, як передбачалось за результатами моделювання щільності каркаса.

Згодом цю конструкцію на 14 днів занурили у морську воду із Порт-Філліп у Мельбурні. У ході дослідження з’ясувалося, що матеріал зберіг плавучість й втратив лише близько 0,15% власної маси та менш як 1% міцності.

Після наукових експериментів дослідники створили з матеріалу прототип морського буя заввишки 100 мм та завширшки 85 мм. Об'єкт плавав у природній морській воді, а турбулентний потік багаторазово повертав його під кутом до 45°. У майбутньому розробники планують масштабувати технологію для використання у конструкціях більшого розміру.

Нагадаємо, у Китаї з’явилася морська плавуча сонячна енергетична система в якій матеріал для конструкції створили з інженерно обробленого бамбуку. Китайські науковці вивчають, чи може бамбук замінити сталь і пластик у таких плавучих системах.

Джерела: RMIT, New Atlas