Морська плавуча сонячна енергетична система з бамбуку з’явилася в Китаї. Фото:

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Морська плавуча сонячна енергетична система з бамбуку з’явилася в Китаї.

Інженерно оброблений бамбук використали як конструкційний матеріал для морської сонячної енергетики на плавучій фотоелектричній платформі Jilin-2 потужністю 100 кВт. Її розгорнули біля міста Яньтай у провінції Шаньдун. У Китаї вивчають, чи може бамбук замінити сталь і пластик у таких плавучих системах. Про це пише South China Morning Post.

Зазначається, що конструкція використовує композитні бамбукові труби та трубопроводи замість сталевих або виготовлених із поліетилену високої щільності конструкцій, які зазвичай застосовуються у плавучих сонячних установках.

Армовані волокна композитом із деревини та бамбука, призначені для забезпечення плавучості та несучої здатності, отримали назву Sea Bamboo Pipe. Це матеріал, як вважають інженери, може зменшити вплив на довкілля, пов’язаний із традиційними плавучими конструкціями, водночас забезпечуючи легшу альтернативу.

Фахівці вивчатимуть, як бамбуковий композит витримуватиме вплив навколишнього середовища та іншим навантаження, що виникають у морі.

Як відомо, морська сонячна енергетика швидко розвивається в КНР, оскільки розробники прагнуть використовувати прибережні акваторії для виробництва відновлюваної енергії.

Нагадаємо, Інститут фізики атмосфери Китайської академії наук з’ясував, що в 2025 році океани Землі накопичили більше тепла, ніж у будь-якому іншому році з початку сучасних вимірювань, що підтверджує постійне накопичення тепла в океані.

Джерело: South China Morning Post