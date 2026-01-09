Температура океану досягла рекордного рівня

https://racurs.ua/ua/n211369-temperatura-okeanu-vstanovyla-sche-odyn-rekord-u-2025-roci-ucheni.html

Ракурс

У 2025 році океани Землі накопичили більше тепла, ніж у будь-якому іншому році з початку сучасних вимірювань, що підтверджує постійне накопичення тепла в океані.

Про це свідчать результати великого міжнародного дослідження, в якому взяли участь понад 50 вчених з 31 науково-дослідної установи з усього світу, повідомляє прес-служба Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук.

Збільшення тепла у 2025 році становило 23 зетаджоулі (23 000 000 000 000 000 000 000 джоулів енергії), що еквівалентно приблизно 37 рокам глобального споживання первинної енергії (показник загального попиту на енергію, який вимірює енергію в її початковому стані до будь-яких перетворень — ред.) на рівні 2023 року (~620 ексаджоулів на рік), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що потепління океану не є рівномірним — деякі райони нагріваються швидше за інші:

у 2025 році близько 16% площі світового океану досягло рекордно високого рівня теплоємності, а близько 33% увійшло до трійки найвищих значень за всю історію спостережень;

до найтепліших районів належали тропічна частина Атлантики, Південна Атлантика, північна частина Тихого океану, а також Південний океан.

Загальний рекорд характеризується сильнішими тенденціями потепління океану з 1990-х років, ніж раніше, — наголошують учені. — Зростання теплоємності у верхніх 2000 м є досить стабільним протягом останніх десятиліть, хоча можна виявити невелике збільшення темпів.

Тож у 2025 році, як і в кожному з останніх дев’яти років, теплоємність океану знову досягла рекордного рівня.

Водночас середньорічна глобальна температура поверхні моря у 2025 році була лише третьою найтеплішою за всю історію спостережень, хоч і залишалася приблизно на 0,5 °C вищою середнього базового рівня 1981−2010 років.

Причиною цього передусім став перехід від теплого явища Ель-Ніньо до більш прохолодного Ла-Нінья в тропічній частині Тихого океану, котрий зазвичай виникає раз у кілька років.

Учені наголошують що температура поверхні моря є особливо важливою, оскільки вона впливає на погодні умови в усьому світі:

Більш високі температури поверхні сприяють посиленню випаровування та сильнішим дощам, що призводить до більш екстремальних тропічних циклонів та погодних явищ. Вони відіграли важливу роль у поширенні повеней та погодних збоїв у більшій частині Південно-Східної Азії, посухах на Близькому Сході та повенях у Мексиці та на північному заході Тихого океану в 2025 році.

Крім того, підвищення температури океану призводить до:

глобального підвищення рівня моря через теплове розширення;

посилює і подовжує періоди спеки;

посилює екстремальні погодні явища через збільшення тепла і вологи в атмосфері.