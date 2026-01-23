Чому Земля перестала бути тропічним раєм, встановили учені

Клімат Землі значно змінився з часу зникнення динозаврів, фото: Google Gemini

Британські учені розгадали загадку віком 66 млн років — чому наша планета перетворилася з тропічної оранжереї на світ з полярними крижаними шапками.

Нове дослідження учених з Саутгемптонського університету свідчить, що причиною різкого похолодання на Землі після вимирання динозаврів могло стати масштабне зниження рівня кальцію в океані, повідомляє видання EurekAlert.

Учені встановили, що за 66 млн років концентрація кальцію в морській воді скоротилася більш ніж удвічі.

Різка зміна вмісту кальцію могла витягнути з атмосфери вуглекислий газ — один з основних парникових газів — що призвело до глобального похолодання, — вказано у статті.

Учені зазначають, що:

на початку Кайнозойської ери — невдовзі після епохи динозаврів — рівень розчиненого у воді кальцію був удвічі вищим, ніж сьогодні. Коли ці рівні були високими, океани працювали інакше, зберігаючи менше вуглецю в морській воді і випускаючи вуглекислий газ в повітря;

коли ці рівні знизилися, CO2 був висмоктаний океанами з атмосфери, а температура Землі знизилася на вражаючі 5−20 градусів Цельсія.

Такого висновку учені дійшли, досліджуючи скам’янілі рештки крихітних морських істот — форамініфер, піднятих із морського дна. Це дозволило створити найдетальнішу в історії модель хімічного складу океану:

хімічний склад скам’янілостей показав тісний зв’язок між кількістю кальцію в морській воді та рівнем вуглекислого газу в повітрі. Зниження рівня кальцію протягом мільйонів років змінило процеси «поховання» морськими організмами карбонату кальцію в донних відкладеннях. Фактично цей процес витягнув вуглекислий газ із атмосфери, що скрутило «термостат» планети на мінімум;

експерти також виявили, що падіння рівня кальцію чітко збігається зі сповільненням спредингу — вулканічного процесу розширення океанічного дна. Зі сповільненням формування нової земної кори змінився хімічний обмін між скелями та водою, що призвело до поступового дефіциту кальцію.

Хімічний склад морської води зазвичай розглядають як наслідок хімічних змін, а не їхню причину, — резюмують дослідники. — Але наші нові дані свідчать про те, що для розуміння кліматичної історії нашої планети ми повинні звернути увагу на зміни хімічного складу морської води. Можливо, саме зміни в цих глибинних процесах Землі в кінцевому підсумку є причиною більшості великих кліматичних змін, що відбулися.

Джерело: EurekAlert