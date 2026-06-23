РФ посилює захист Кримського мосту, свідчать супутникові знімки. Фото:

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Російська Федерація посилює захист Кримського мосту, який з'єднує російську територію з окупованим Кримом.

Масштабні захисні споруди, створені країною-агресором для оборони об'єкта від можливих атак, зафіксував супутник. Зображення у високій роздільній здатності опублікував Google Maps.

На світлинах можна побачити баржі, виставлені вздовж підходів до мосту, а також протидиверсійні та бонові загородження у воді. Частина конструкцій розміщена безпосередньо біля судноплавного каналу, що проходить під арочним прольотом мосту.

Ці споруди росіяни почали активно встановлювати після серії атак на міст через Керченську протоку. Окупанти бояться атак українських морських безпілотників.

Як відомо, Кримський міст є одним із ключових логістичних маршрутів для забезпечення російських військ на окупованому півострові. Захист цього об'єкту залишається одним із пріоритетів для Москви.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Сили спеціальних операцій вивели з ладу залізничний міст через Північнокримський канал поблизу населеного пункту Роздольне. Залізнична лінія, на якій розташований міст, є стратегічно важливою для окупантів, оскільки через неї здійснюється перекидання важкої техніки та палива для російського угруповання на південному фронті.