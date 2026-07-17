Армія РФ просунулася біля села під Костянтинівкою. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n215071-armiya-rf-prosunulasya-bilya-sela-pid-kostyantynivkou-deepstate.html

Ракурс

Армія Російської Федерації має просування в Донецькій області.

Загарбники просунулися біля села Іванопілля. Цей населений пункт вказується як район проникнення армії РФ, а саме село відноситься до Костянтинівської міської громади Краматорського району. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Іванопілля, — йдеться у повідомленні.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що за минулу добу на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

Нагадаємо, в DeepState заявили, що армія РФ застосовує велику кількість піхоти для спроби прориву в Костянтинівку на Донеччині. Щільна забудова приватного сектору дає росіянам можливість ховатися в руїнах та будинках.

Окупанти розширюють контроль над територіями навколо міста, заходять у навколишні села для закріплення й накопичення сил, а звідти намагаються проникати вже в саму Костянтинівку та закріплюватися в різних її районах. Одночасно ворог рівняє місто з землею.