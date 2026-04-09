Невідомі безпілотники в ніч на 9 квітня завдали масованого удару по Краснодарському краю Росії.

Потужні вибухи пролунали в районі міста Кримськ, де розташована військова авіабаза. Місцеві мешканці чули щонайменше 20 вибухів, бачили в небі яскраві спалахи від роботи ППО та прольоти дронів. Російська влада ж заявила лише про «падіння уламків». Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ, моніторингові Telegram-канали та російські ЗМІ.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв поінформував, що «фрагменти збитих БпЛА» впали на території підприємства, у полях і в селі Молдаванське за 6 км від Кримська. А в селищі Саук-Дере зруйнований житловий будинок, там загинув чоловік.

Моніторингові пабліки вважають, що ціллю дронів могла бути авіабаза 3-го гвардійського винищувального авіаполку, який входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії і дислокується саме у Кримську.

Також є інформація про пожежу внаслідок прильотів по електропідстанції 110 кВ «Кримська НПС».

Крім того, вибухи гриміли у районі окупованого Алчевська та Перевальська Луганської області. Там могли бути атаковані бази ремонту та обслуговування техніки армії РФ.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ інформував, що в ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази російських військ у Феодосії та Гвардійському на території окупованого Криму. На цих нафтобазах загарбники накопичують та зберігають пально-мастильні матеріали для забезпечення своєї армії. У Феодосії внаслідок влучань виникла пожежа.