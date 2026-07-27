Розвідники уразили російську пускову установку С-400 та РЛС в окупованому Криму. Фото:

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ГУР значно послабило російську протиповітряну оборону в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 липня 2026 року бійці Департаменту безпілотних систем воєнної розвідки вистежили російський ЗРК С-400 «Тріумф» на території окупованого Криму. Після цього вони уразили пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило у Facebook.

Як відомо, С-400 «Тріумф» — це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, яка призначена для боротьби з літаками, крилатими та балістичними ракетами. Однак країна-агресор використовує цю ЗРК для ударів по наземних об'єктах в Україні. Таким чином окупанти фактично перетворюють зенітний ракетний комплекс на засіб невибіркового терору мирного населення.

ГУР опублікувало в соцмережах ексклюзивні кадри ураження на півострові.

Нагадаємо, 2 липня оператори спецпідрозділу ГУР «Кабул 9» знищили два російські дороговартісні та рідкісні безпілотники «Оріон», які окупанти розмістили на території аеропорту в Керчі. Орієнтовна вартість двох знищених «Оріонів» може становити понад 10 млн дол.