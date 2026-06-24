Наслідки ударів ЗСУ по Криму. Фото: Vantor

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Наслідки ударів по окупованому Криму та інфраструктурі навколо півострова зафіксував супутник.

На фото можна побачити руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в Криму, та пожежі на нафтових об'єктах. Також на світлинах видно роботу машин з димовими генераторами, які намагалися замаскувати частини Керченського мосту. Знімки компанії Vantor з 12 по 22 червня опублікувало видання «Схеми».

Також на фото можна побачити пожежу на нафтобазі у Керчі, яка виникла внаслідок ударів БпЛА 20 червня, пошкоджений 17 червня пункт пропуску «Джанкой» в селі Передмістне, Руйнування на Чонгарському мосту 12 червня та пожежу на нафтобазі у порту Кавказ на території РФ, який був атакований 21 червня.

Крім того, був зафіксований пошкоджений Генічеський міст та нові альтернативні переправи поруч з ним у Херсонській області. Також показано ураження мосту через Північнокримський канал у селі Ставки на Херсонщині. Ці об'єкти були атаковані 17 та 20 червня відповідно.

Нагадаємо, після українських ударів по поромній інфраструктурі в Керчі і порту «Кавказ» можливості доставки палива через Керченську протоку стали суттєво обмежені. Доволі складна ситуація з логістикою й через материкову окуповану територію України. З огляду на це російські окупанти хочуть відновити перевезення палива через Керченський міст.

Джерело: «Схеми»