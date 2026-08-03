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Ракурс
Приховану базу бензовозів знайшли партизани в окупованому Криму — новини Криму

Приховану базу бензовозів під окупованим Сімферополем знайшли партизани

3 сер 2026, 16:54
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Українські партизани знайшли місце розміщення російських бензовозів в окупованому Криму.

Місце прихованого розміщення паливних цистерн виявили у промисловій зоні Сімферополя. Базу бензовозів загарбники облаштували в парку відстою пасажирських електропоїздів. На даний момент там також фіксуються залізничні потяги, імовірно, окремі локомотиви. Безпосередньо поруч із місцем відстою розміщені кілька паливних цистерн. Про це рух опору «АТЕШ» 3 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що неподалік цього місця розташовані дві нафтобази, які знаходяться в цій же промисловій зоні.

Таке сусідство робить об'єкт потенційно значущим для логістики палива, яке обслуговує окупаційні структури у регіоні. Усю інформацію оперативно передано Силам оборони України, — поінформували в «АТЕШ».

Нагадаємо, наприкінці липня оператори дронів Державної прикордонної служби виявили переміщення російської вантажівки глибоко в тилу ворога й знищили ціль. Прикордонники опублікували в мережі відео удару на його наслідки.

Джерело: Ракурс


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