Росія вночі 18 листопада атакувала Україну 141 ударним дроном. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 18 листопада атакувала Україну 141 ударним дроном.

З російських Орла й Міллерово, а також окупованого Криму летів 141 ударний БпЛА типу Shahed (73 із них були реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українська ППО змогла знешкодити 126 ворожих БпЛА. На семи локаціях відбулося влучання російських дронів-камікадзе.

У Дніпропетровській області, як поінформував очільник ОВА Олександр Ганжа, внаслідок ворожих атак були поранені шестеро людей, зокрема 15-річний хлопець. У Дніпрі ворожі обстріли пошкодили житлові будинки, гуртожиток, парк та інфраструктура. А в Нікопольському районі ворог атакував Покровську громаду.

У Рівненській області внаслідок російської дронової атаки понад 80 населених пунктів знеструмлені на півночі регіону. В ОВА поінформували, що інформації про поранених немає. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення.

Нагадаємо, 17 листопада у Вінниці російський БпЛА влучив в автостоянку. Внаслідок атаки загорілися чотири автомобілі. Загинула 51-річна водій, а її 23-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.