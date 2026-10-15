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Супутник зафіксував ураження аеродрому «Борисоглібськ» після нічної атаки ЗСУ. Фото:

Супутник зафіксував ураження аеродрому «Борисоглібськ» після нічної атаки

15 жов 2026, 14:00
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Уражений російський аеродром «Борисоглібськ» показали на супутникових фото.

На світлинах, які зробили з космосу, видно значні руйнування на території летовища у Воронезькій області Росії. Візуально підтверджено ймовірне знищено щонайменше чотирьох винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що на території аеродрому були зафіксовані вибухи та пожежа. Підтверджено, що пошкодження різного ступеня отримали шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 противника.

Нагадаємо, Військово-морські сили Збройних сил України інформували, що вночі 15 жовтня вдарили береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглібськ» у Воронезькій області РФ. Унаслідок удару було уражено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М.

Джерело: Ракурс


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