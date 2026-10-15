Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Спутник зафиксировал поражение аэродрома «Борисоглебск» после ночной атаки ВСУ. Фото:

Спутник зафиксировал поражение аэродрома «Борисоглебск» после ночной атаки

15 окт 2026, 14:00
999

Уражений російський аеродром «Борисоглібськ» показали на супутникових фото.

На світлинах, які зробили з космосу, видно значні руйнування на території летовища у Воронезькій області Росії. Візуально підтверджено ймовірне знищено щонайменше чотирьох винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що на території аеродрому були зафіксовані вибухи та пожежа. Підтверджено, що пошкодження різного ступеня отримали шість багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 противника.

Нагадаємо, Військово-морські сили Збройних сил України інформували, що вночі 15 жовтня вдарили береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглібськ» у Воронезькій області РФ. Унаслідок удару було уражено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров