ВСУ поразили две пусковые установки С-400 в Брянской области РФ. Фото:

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Збройні сили України уразили дві російські пускові установки С-400.

У середу, 16 вересня, та в ніч на 17 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів ворога. У районі Вигоничів Брянської області РФ були уражені дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

У районі окупованого Донецька було влучання по місцю зберігання, підготовки та пуску ворожих дронів-камікадзе.

У Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську Луганської області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів армії РФ. А в Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, Служба безпеки України у ніч на 17 вересня провела спецоперацію на військовому аеродромі «Ростов-Центральний» у Ростові-на-Дону. Були атаковані літак Ан-12, два Ан-26 і три гелікоптери армії РФ.