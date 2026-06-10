Силы беспилотных систем показали ликвидацию героя России Нарана Очир-Горяева. Скриншот

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Сили безпілотних систем ліквідували героя Росії Нарана Очір-Горяєва.

Оператори дронів 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2» 4 грудня в околицях Сіверська перетворили його у «вантаж 200». Цей офіцер цікавий тим, що доповів російському диктатору Володимиру Путіну про взяття Сіверська. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді 10 червня повідомив у Facebook.

Раніше про загибель старшого лейтенанта російської армії й героя Росії Нарана Очір-Горяєва повідомив голова Калмикії Бату Хасіков. Під час російсько-української війни він керував штурмом Сіверська у грудні 2024−2025 років. Російська сторона стверджує, що його рота зі 84 бійців нібито зайняла понад 80 жилих будинків і знищила 36 українських опорних пунктів.

Вже в грудні 2025 року він особисто доповідав Путіну по відеозв’язку, а згодом отримав із рук диктатора медаль «Золота Зірка». За кілька місяців минулого року він тричі зустрівся з главою країни-агресора.

Нагадаємо, 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ відпрацювали 36 військових та інфраструктурних об'єктів російських загарбників в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.