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Наслідки російської атаки у Вінниці, фото: ДСНС
Російський безпілотник вдарив по автостоянці у Вінниці — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217465-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-avtostoyanci-u-vinnyci-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Вінниці ворожий БпЛА влучив в автостоянку.
Про це сьогодні, 17 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- загорілися чотири автомобілі;
- 51-річна водійка пошкодженого легковика від отриманих травм загинула на місці. Її 23-річну пасажирку госпіталізували до лікарні;
- також пошкоджена ще одна вантажівка, її водій не постраждав.
Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння, а сапери ДСНС обстежили прилеглу територію. Психолог надав необхідну допомогу постраждалим, — розповіли у відомстві.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.