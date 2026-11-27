Сили оборони України атакували завод ракетного палива для «Іскандерів». Фото:

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Українські військові уразили підприємство з виробництво палива для російських «Іскандерів».

Сили оборони України спільно з повстанським рухом на території РФ «Черная Искра» в ніч на 27 листопада уразили в Тульській області «Єфремовський завод синтетичного каучуку». Там прогриміли вибухи. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей завод задіяний у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Синтетичний каучук — основа твердого ракетного палива. Цей матеріал зв’язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети.

Без нього «Іскандер» лишається металом на складі. Саме цими ракетами армія рф б'є по українських містах, енергетиці та цивільних об'єктах. Тож кожен удар по Єфремову — це менше балістики, яка може полетіти на Україну. Масштаби завданих збитків уточнюються, — наголосили в Генштабі.

Також заявляється, що 23 листопада на території Новошахтинського НПЗ у Ростовській області було знищено 20 горизонтальних резервуарів і пошкоджено ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних, а також ділянку трубопроводу.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада далекобійні дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували нафтопереробний завод «Славянск-ЕКО» у місті Славянск-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Під ударом опинилися ключові виробничі потужності та резервуарний парк.