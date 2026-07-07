ЗСУ уразили підприємства ВПК у Брянській області й нафтобазу в Бєлгороді. Фото:

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Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів Росії.

У ніч на 7 липня було завдано ураження АТ «Группа Кремний ЕЛ» у Брянську. Наразі уточняється ступінь завданих збитків. Цей завод є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки й виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння РФ. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Крім того, був атакований завод «Брянский» у місті Сельцо — у районі підприємства прогриміли чотири вибухи. Цей завод виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет.

Також минулої ночі були уражені нафтобаза аеродрому «Бєлгород» та два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в окупованому Криму. Крім того, були влучання по складах матеріально-технічних засобів армії РФ у районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня було завдано ударів по Бєлгородській області РФ. Ймовірно, було завдано ударів по місцевій ТЕЦ та інших енергетичних об'єктах, внаслідок чого частина російського міста була повністю знеструмлена. Ймовірно, була атакована й електропідстанція «Західна». Також була інформація про пожежу на території Бєлгородського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів.