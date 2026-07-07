Ракети атакували російський Бєлгород. Фото:

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Ракетна атака була здійснена на російський Бєлгород у ніч на 7 липня.

Завдано ударів по місцевій ТЕЦ та інших енергетичних об'єктах, внаслідок чого частина російського міста була повністю знеструмлена. Ймовірно, була атакована й електропідстанція «Західна». Після падіння уламків ракети виникла пожежа в житловому будинку в Бєлгородській області. Про це повідомили в.о. губернатора регіону Олександр Шуваєв та моніторингові Telegram-канали.

Також повідомляють про пожежу на території Бєлгородського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Це підприємство входить до складу корпорації «Газпром».

В мережі пишуть і про начебто обстріл місцевого аеропорту, там спалахнула пожежа.

За інформацією місцевої влади, внаслідок ракетної атаки пошкоджена енергетична інфраструктура. Заявляється про трьох поранених та одного загиблого цивільного.

Нагадаємо, 6 липня українські безпілотники уразили Омський нафтопереробний завод, який вважається одним із найбільших НПЗ у Російській Федерації й належить компанії «Газпром нафта». Підприємство, яке атакували дрони, розташоване за понад 2 тис. 500 км від українського кордону.