Розробника російських дронів «Упырь» підірвали в РФ. Фото:

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Ракурс

Виробника безпілотників «Упир» підірвали в Російській Федерації.

У власному авто був підірваний генеральний директор компанії «Уралдронзавод», яка виробляє FPV-дрони «Упир» й автора провоєнного російського телеграм-каналу «Повёрнутые на войне» Володимира Ткачука. Про це 5 серпня повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що машину «Z-патріота» підірвали сьогодні вранці в селищі Великий Виток, що під Єкатеринбургом. Здетонував вибуховий пристрій, який був закладений під авто Mercedes-Benz.

Водій-охоронець Ткачука загинув на місці. Його самого довелося госпіталізувати. Він перебуває у реанімації у важкому стані.

Російські слідчі почали розслідувати замах на вбивство.

Як відомо, «Упир» — це російський бойовий FPV-дрон, який окупанти використовують у війні проти України з 2023 року. Розробляли цей БпЛа у Свердловській області РФ коштом приватних і волонтерських ініціатив.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в підмосковній Балашисі підірвали машину генерал-майора Ярослава Москалика — заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Генерал Москалик помер на місці.