Наслідки російських ударів у Києві 19 листопада, фото: ДСНС

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У Києві після чергового російського удару виникли пожежі у трьох районах.

Про це сьогодні, 19 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі випадки:

у Подільському районі виникло загоряння мансарди триповерхової житлової будівлі. Пожежу локалізували;

у Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували;

у Деснянському районі виникло загоряння покрівлі триповерхової будівлі. Пожежу ліквідували.

Жертв чи постраждалих внаслідок цих випадків немає.