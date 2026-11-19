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Наслідки російських ударів у Києві 19 листопада, фото: ДСНС
У трьох районах Києва виникли пожежі після російського удару (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217519-u-troh-rayonah-kyieva-vynykly-pojeji-pislya-rosiyskogo-udaru-foto-video.htmlРакурс
У Києві після чергового російського удару виникли пожежі у трьох районах.
Про це сьогодні, 19 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі випадки:
- у Подільському районі виникло загоряння мансарди триповерхової житлової будівлі. Пожежу локалізували;
- у Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували;
- у Деснянському районі виникло загоряння покрівлі триповерхової будівлі. Пожежу ліквідували.
Жертв чи постраждалих внаслідок цих випадків немає.