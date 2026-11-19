Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских ударов в Киеве 19 ноября, фото: ГСЧС
В трех районах Киева возникли пожары после российского удара (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217519-v-treh-rayonah-kieva-voznikli-pojary-posle-rossiyskogo-udara-foto-video.htmlРакурс
У Києві після чергового російського удару виникли пожежі у трьох районах.
Про це сьогодні, 19 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі випадки:
- у Подільському районі виникло загоряння мансарди триповерхової житлової будівлі. Пожежу локалізували;
- у Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували;
- у Деснянському районі виникло загоряння покрівлі триповерхової будівлі. Пожежу ліквідували.
Жертв чи постраждалих внаслідок цих випадків немає.