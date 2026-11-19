Россияне используют БпЛА «Молния» с управлением через оптоволокно – Флэш (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n217518-rossiyskie-bpla-molniya-ispolzuut-optovolokno-skrinshot-video.html

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Протягом кількох діб на різних фронтах зафіксовано використання російських БпЛА «Молнія» з керуванням через оптоволокно.

Про це сьогодні, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Висота польоту близько 50 метрів, дальність до 30 км у наш тил, — зазначив він. — Ще рік тому ми фіксували перші спроби застосування оптоволокна на «Молніях», але це не набуло поширення.

За словами Бескрестнова, небезпека таких БПЛА полягає у:

відсутності радіосигналу для їх виявлення;

низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС);

можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення;

нездатності РЕБ вплинути на БпЛА.