В Украине впервые двум ветеранам вживили импланты в кости, фото: Минздрав

https://racurs.ua/n217517-dvum-veteranam-vjivili-implanty-dlya-protezirovaniya-konechnostey-v-ramkah-pilotnogo-proekta.html

Ракурс

В Україні провели перші операції в межах пілотного проекту з безоплатного остеоінтегративного протезування.

Про це сьогодні, 19 листопада, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Операції виконали фахівці Черкаської обласної лікарні спільно зі шведськими колегами. Пацієнтами стали двоє ветеранів, які втратили кінцівки під час війни:

першим прооперували 40-річного Олександра Татарчука. У лютому 2022 року він повернувся з Польщі, щоб стати на захист України. За два тижні після початку служби зазнав тяжкого поранення та втратив руку. Згодом отримав протез, однак через високий рівень ампутації користуватися ним було складно. Тепер Олександру встановили спеціальний імплантат у кістку, до якого після періоду відновлення кріпитиметься протез руки;

ще одну операцію провели 23-річному ветерану з Кіровоградщини. Йому встановили імплантат, до якого згодом прикріплять протез ноги.

До кінця тижня заплановано ще три операції.

Остеоінтегративне протезування передбачає кріплення протеза безпосередньо до імплантата, встановленого в кістку, без використання традиційної гільзи. Такий метод може бути альтернативою для людей, які через особливості ампутації або стан кукси не можуть повноцінно користуватися звичайним протезом, — розповів Ляшку.

Міністр зауважив, що таке хірургічне втручання проводиться виключно за медичними показаннями:

рішення ухвалюється індивідуально після комплексної оцінки фахівців, зокрема можливості використання інших видів протезування, потенційних ризиків та очікуваних результатів;

остаточне слово — за самою людиною.