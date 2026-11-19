Последствия российского удара в Шостке, фото: ГСЧС

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Ракурс

Россияне нанесли серию ударов БпЛА по гражданской инфраструктуре города Шостка Сумской области.

Возник пожар, который уже ликвидировали. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС.

На значительной площади горело нежилое помещение. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных атак, огнеборцы обуздали возгорание и обследовали территорию, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, травмированных нет.