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Наслідки російського удару у Шостці, фото: ДСНС
У Шостці після серії ударів безпілотників по інфраструктурі спалахнула пожежа (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217516-u-shostci-pislya-seriyi-udariv-bezpilotnykiv-po-infrastrukturi-spalahnula-pojeja-video.htmlРакурс
Росіяни завдали серію ударів БпЛА по цивільній інфраструктурі міста Шостка на Сумщині.
Виникла пожежа, яку вже ліквідували. Про це сьогодні, 19 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
На значній площі горіло нежитлове приміщення. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, вогнборці приборкали загоряння й обстежили територію, — розповіли у відомстві.
За попередньою інформацією, травмованих немає.