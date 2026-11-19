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Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: ДСНС
Російський дрон вночі вдарив по зерносховищу з кукурудзою на Чернігівщиніhttps://racurs.ua/ua/n217515-rosiyskyy-dron-vnochi-vdaryv-po-zernoshovyschu-z-kukurudzou-na-chernigivschyni.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 листопада, атакували безпілотником «Герань» фермерське господарство у Понорницькій громаді Чернігівської області.
Зайнялося зерносховище, де зберігався врожай кукурудзи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Крім того:
- учора, 18 листопада, вдень ворог пʼятьма «герберами» атакував село в Новгород-Сіверській громаді. Один будинок повністю знищений, ще пошкоджені дві оселі й автівка. Пожежу загасили рятувальники;
- у селах Любецької і Кіптівської громад через дронові атаки пошкоджені будинки.