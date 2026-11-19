Наслідки російської атаки на Чернігівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217515-rosiyskyy-dron-vnochi-vdaryv-po-zernoshovyschu-z-kukurudzou-na-chernigivschyni.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 листопада, атакували безпілотником «Герань» фермерське господарство у Понорницькій громаді Чернігівської області.

Зайнялося зерносховище, де зберігався врожай кукурудзи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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