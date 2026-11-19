Наслідки російського удару по Тернополю 19 листопада 2025 року, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217514-troie-ludey-u-ternopoli-vvajautsya-znyklymy-bezvisty-cherez-rik-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru.html

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Минув рік після російського ракетного удару по Тернополю, завданого вранці 19 листопада.

Цей удар повністю знищив однопід’їздний будинок на вулиці Стуса, а також пошкодив інші будівлі поряд. Тоді загинули 38 людей, зокрема восьмеро дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.

Троє людей досі вважаються зниклими безвісти — Ніна Дячун, її 28-річний син Павло та 85-річна Валентина Гриняк.

У Тернополі планують встановити пам’ятник цивільним жертвам російської агресії — відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.