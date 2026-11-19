Три человека в Тернополе считаются пропавшими без вести через год после российского ракетного удараhttps://racurs.ua/n217514-tri-cheloveka-v-ternopole-schitautsya-propavshimi-bez-vesti-cherez-god-posle-rossiyskogo-raketnogo.htmlРакурс
Минув рік після російського ракетного удару по Тернополю, завданого вранці 19 листопада.
Цей удар повністю знищив однопід’їздний будинок на вулиці Стуса, а також пошкодив інші будівлі поряд. Тоді загинули 38 людей, зокрема восьмеро дітей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.
Троє людей досі вважаються зниклими безвісти — Ніна Дячун, її 28-річний син Павло та 85-річна Валентина Гриняк.
У Тернополі планують встановити пам’ятник цивільним жертвам російської агресії — відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.
Місцем вшанування пам’яті невинних людей, чиї життя забрала російська війна, визначено парк Національного відродження, — зазначає прес-служба міськради. — Попереду — громадське обговорення, під час якого мешканці громади зможуть долучитися до визначення майбутнього вигляду та концепції меморіалу.