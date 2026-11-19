Последствия российского удара по Тернополю 19 ноября 2025 г., фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217514-tri-cheloveka-v-ternopole-schitautsya-propavshimi-bez-vesti-cherez-god-posle-rossiyskogo-raketnogo.html

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Минув рік після російського ракетного удару по Тернополю, завданого вранці 19 листопада.

Цей удар повністю знищив однопід’їздний будинок на вулиці Стуса, а також пошкодив інші будівлі поряд. Тоді загинули 38 людей, зокрема восьмеро дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.

Троє людей досі вважаються зниклими безвісти — Ніна Дячун, її 28-річний син Павло та 85-річна Валентина Гриняк.

У Тернополі планують встановити пам’ятник цивільним жертвам російської агресії — відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.