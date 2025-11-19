Последствия обстрела Тернополя. Фото: ПС

Житлові будинки в Тернополі зруйнували російські ракети Х-101.

У багатоквартирні висотки влучили російські крилаті ракети Х-101, які були випущені з літаків стратегічної авіації. Атаку вночі 19 листопада проводили шість бомбардувальників Ту-95МС та чотири Ту-160МС. Пуски здійснювались пуски з Вологодської та Астраханської області Росії. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Експерти знайшли та ідентифікували уламки однієї із ракет, яка влучила у дев’ятиповерхівку. Ця Х-101 була виготовлена у четвертому кварталі 2025 року. Цей тип ракет, як наголосили в Повітряних силах, містить компоненти та комплектуючі, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших.

Таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції проти держави-терориста, — наголосили в ПС.

Наразі правоохоронці вивчають уламки ворожих ракет, аби встановити і задокументувати черговий воєнний злочин окупантів.

Нагадаємо, вночі 19 листопада російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Сильного обстрілу зазнав Тернопіль. Внаслідок атаки в місті були пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, зруйновано багатоповерхівку.

Наразі відомо про 25 загиблих, в тому числі троє дітей. Також постраждали 73 особи, серед них троє дітей.