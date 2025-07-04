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Террористы рф запустили 539 дронов по Украине этой ночью
Террористы рф запустили 539 дронов по Украине этой ночьюhttps://racurs.ua/n207541-terroristy-rf-zapustili-539-dronov-po-ukraine-etoy-nochu.htmlРакурс
Терористи рф запустили 539 дронів по Україні цієї ночі.
З усіх запущених дронів понад 330 це — «шахеди». Також виродки з рф запустили по Україні таку зброю:
- аеробалістичну ракету «Х-47 М2 Кинджал»;
- шість балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
- чотири крилаті ракети «Іскандер-К».
Основним напрямком удару був Київ. Українська ППО знешкодила 478 повітряних цілей. З них 270 збили, ще 208 — локаційно втрачені. Серез збитих цілей є дві ракети «Іскандер-К».
Фіксують влучання у восьми місцях (9 ракет і 63 БпЛА), ще у 33 місцях впали уламки.