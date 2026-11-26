Россияне ударили по Киеву баллистику. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації 25 листопада атакувала Київ балістичними ракетами.

У Деснянському районі зафіксували декілька влучань, зокрема у торговельний центр. Також був удар по будівлі на території промислової зони та ще одній нежитловій споруді. На місцях є руйнування. За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях. Пожежі вже ліквідували. Про це міський голова Віталій Кличко та ДСНС повідомили у Telegram.

Спочатку медики госпіталізували одного постраждалого. Згодом кількість поранених зросла до трьох. Наразі відомо, що внаслідок нічної атаки ворога постраждали семеро осіб. Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, 25 листопада росіяни завдали ударів по Космічному району Запоріжжя — атакували приватний сектор та територію автотранспортного підприємства. На території підприємства виникла пожежа. Постраждали п’ятеро осіб, серед них — дитина.