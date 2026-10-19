Российские войска атаковали Киев ракетами, есть погибшие и пострадавшие. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації вночі 19 жовтня завдала ракетних ударів по Києву.

У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в 25-поверховий житловий будинок. У Дніпровському районі було зафіксоване влучання на територію нежитлової забудови, а в Деснянському — в медичний центр. Загинула 21-річна дівчина, а три людини зазнали поранень. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що внаслідок ворожої атаки постраждала наземна станція метро на лівому березі, а також колії та кабельна мережа. Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід, поїзди на червоній гілці рухаються між станціями «Академмістечко» та «Дарниця».

Через пошкодження інфраструктури метро в столиці вирішили збільшити кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118. У КМВА кажуть, що це дозволить забезпечити додаткові можливості для перевезення пасажирів і покращити сполучення між районами міста.

На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

три автобуси, які курсуватимуть між станціями «Лісова» та «Дарниця»;

12 автобусів, які курсуватимуть між станціями «Лісова» та «Палац спорту».

Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на станцію «Дарниця», — наголосили в адміністрації.

У ДСНС повідомили, що в Деснянському районі на місці пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Також уточнено інформацію про вісьмох поранених.

Нагадаємо, 16 жовтня російські окупанти завдали удару по ринку у Шевченківському районі Харкова. Також тоді було атаковано енергетичну та залізничну інфраструктуру, а в Немишлянському ройоні «Шахед» влучив у дах цивільного підприємства. Загинули двоє осіб, постраждали 17 людей.