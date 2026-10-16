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Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: Харківська ОВА
Росіяни вдарили по ринку у Харкові — двоє загиблих, 17 постраждалих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216860-rosiyany-vdaryly-po-rynku-u-harkovi-dvoie-zagyblyh-17-postrajdalyh-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, завдали удару по ринку у Шевченківському районі Харкова, загинули двоє людей.
Про це у соцмережах повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Також атаковано енергетичну та залізничну інфраструктуру.
Крім того, у Немишлянському ройоні «шахед» влучив у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі вже відомо про 17 постраждалих у Харкові.
На цю хвилину відомо про двох загиблих — це 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 — гострої реакції на стрес. Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані, — зазначив він.