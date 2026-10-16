Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n216860-rossiyane-udarili-po-rynku-v-harkove-dvoe-pogibshih-17-postradavshih-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, завдали удару по ринку у Шевченківському районі Харкова, загинули двоє людей.

Про це у соцмережах повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також атаковано енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Крім того, у Немишлянському ройоні «шахед» влучив у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі вже відомо про 17 постраждалих у Харкові.