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Ракурс
Последствия российских обстрелов Харькова, фото: Харьковская ОВА

Россияне ударили по рынку в Харькове — двое погибших, 17 пострадавших (ВИДЕО)

16 окт 2026, 12:58
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Російські загарбники сьогодні, 16 жовтня, завдали удару по ринку у Шевченківському районі Харкова, загинули двоє людей.

Про це у соцмережах повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також атаковано енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Крім того, у Немишлянському ройоні «шахед» влучив у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі вже відомо про 17 постраждалих у Харкові.

На цю хвилину відомо про двох загиблих — це 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким. Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 — гострої реакції на стрес. Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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